Emma Plasschaert is woensdag op de Olympische Zeilweek in het Franse Hyères van de achttiende naar de zevende plaats opgeklommen in de ILCA 6. De 32-jarige Oostendse finishte als negende en als vijfde in de twee regatta's van de derde dag.
Met 32 punten heeft Plasschaert veertien punten goed te maken voor een podiumplaats. De Australische Zoe Thomson is met 14 punten leider, voor de Ierse Eve McMahon (16) en de Amerikaanse Charlotte Rose (18).
In de Nacra 17 zakten Lucas Claeyssens en Eline Verstraelen van elf naar veertien. In de races van woensdag werden ze veertiende en twaalfde.
