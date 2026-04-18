Emma Plas­schaert klimt naar zeven­de plaats in Olym­pi­sche Zeilweek

Emma Plasschaert is woensdag op de Olympische Zeilweek in het Franse Hyères van de achttiende naar de zevende plaats opgeklommen in de ILCA 6. De 32-jarige Oostendse finishte als negende en als vijfde in de twee regatta's van de derde dag.

Met 32 punten heeft Plasschaert veertien punten goed te maken voor een podiumplaats. De Australische Zoe Thomson is met 14 punten leider, voor de Ierse Eve McMahon (16) en de Amerikaanse Charlotte Rose (18).

In de Nacra 17 zakten Lucas Claeyssens en Eline Verstraelen van elf naar veertien. In de races van woensdag werden ze veertiende en twaalfde.

Meest gelezen

Kleiduifschieten
Sport

Kleiduifschieten in weides: schutters vragen terugkeer vaste schietstanden
Titel Mandel United
Sport

Mandel United wint tweede titel op twee jaar tijd met overwinning tegen Kalken (0-2)
Emma Meesseman
Sport

Geen vierde MVP-titel op rij voor Emma Meesseman

Lees ook

Carlos Forbs

Club veegt Mechelen met 6-1 van de mat en nadert opnieuw tot op 2 punten van Union
Boris Lambert

Promovendus Kortrijk kan blijven rekenen op sterkhouder Boris Lambert
Club NXT

Voetbal Vlaanderen wijst voorstel Pro League over U23-teams in Challenger Pro League af
Topsport1

Talent van U19 Club Brugge komt van Topsportschool KTA Brugge
Offside 20 april

Offside: Michiel Jonckheere en Brent Gabriël kijken uit naar eerst Vlasico
Kermiskoers

Organisatoren vragen erkenning van kermiskoersen als Vlaams cultureel erfgoed
