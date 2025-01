Na de Olympische Spelen afgelopen zomer nam Emma Plasschaert uit Oostende uitgebreid de tijd om na te denken over de toekomst. "Al snel voelde ze dat ze nog niet klaar was met haar sportieve carrière en dat ze zeker ook in 2025 nieuwe doelen wil nastreven", klinkt het bij haar management.

Op kop staat het Europees kampioenschap in Zweden, in augustus. “Momenteel zit ik nog in Australië om op adem te komen. Intussen onderhield ik wel mijn conditie met lopen, fietsen en zwemmen", vertelt Emma.