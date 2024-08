De fans zagen in Middelkerke dat de medaille race ook nu weer wat uitstel kent. Van bij de start al komt Plasschaert niet in de buurt van de vereiste top drie. Aan de eerste boei verliest ze bovendien aardig wat tijd. De Oostendse kan niet meer opschuiven, bovendien zeilt de Noorse Hoest op positie twee. Zij is Emma's concurrente voor het brons en houdt dat eremetaal ook vast. In moeilijke omstandigheden eindigt Plasschaert algemeen op plaats zeven.