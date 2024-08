Fenerbahçe is een absolute topclub in het vrouwenbasket en kroonde zich de voorbije twee seizoenen tot eindwinnaar in de EuroLeague. Dat was telkens met Emma Meesseman uit Ieper in een glansrol. Bij de club uit Istanboel veroverde ze ook twee landstitels in Turkije en krijgt ze volgend seizoen Julie Allemand als ploeggenote.

Voor haar periode in Turkije kwam de 31-jarige Meesseman uit voor het Franse Villeneuve D'Ascq , de Russische clubs Spartak Moskou en Ekaterinenburg en de Amerikaanse ploegen Washington Mystics en Chicago Sky. In het begin van haar carrière zat de West-Vlaamse bij Blue Cats Ieper.

Meesseman kwam eerder zondag nog in actie bij de Belgian Cats op het olympisch basketbaltoernooi op de Spelen in Parijs. In de laatste groepswedstrijd tegen Japan ontpopte zich met dertig punten en elf rebounds tot heldin van de Belgische basketbalvrouwen, die zo de rechtstreekse kwalificatie naar de kwartfinales veiligstelden.