Club Brugge heeft naast de eindzege in de UEFA Youth League gegrepen. De Brugse U19 verloor in Lausanne de finale tegen Real Madrid na strafschoppen, na een 1-1-gelijkspel.
Blauw-zwart kwam in de eerste helft op achterstand maar bleef in de wedstrijd dankzij enkele knappe reddingen van doelman Argus Vanden Driessche. “We moesten overeind blijven en dat hebben we gedaan,” klonk het achteraf.
Na de pauze zorgde Tobias Lund-Jensen voor de verdiende gelijkmaker op aangeven van Tian Nai Koren. Club ging nog op zoek naar de winst, maar botste op Real-doelman Javier Navarro.
Beste Belgische prestatie ooit
Strafschoppen moesten uiteindelijk beslissen. Club Brugge miste twee keer, terwijl Real Madrid foutloos bleef.
Ondanks het verlies blikt Club terug op een sterk parcours. Het is de eerste Belgische ploeg ooit die de finale van de Youth League haalt.