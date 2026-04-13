Benfica startte het beste, maar kon zijn overwicht niet omzetten in een voorsprong. Club stond defensief pal en kreeg na 37 minuten een strafschop na een overtreding op Tobias Lund Jensen. Kapitein Laurens Goemaere zag zijn elfmeter gered, maar trapte de rebound binnen. Een kopbal van Benfica spatte met de rust in zicht uiteen op de lat. De Portugezen trachtten in de tweede helft de bakens te verzetten, maar botsten op een tegenaanval, die Andre Garcia (57.) benutte. De veer was gebroken en Yanis Musuayi (67.) diepte voor Club de score verder uit. Benfica milderde nog na een eigen doelpunt van Wout Verlinden (90.+4), waarna Tiago Freitas (90.+9) rood pakte bij Benfica.

Geweldig seizoen

Club beleeft een geweldig seizoen in de Youth League. Het versloeg in de competitiefase Monaco (1-0), Atalanta (0-2), Bayern München (0-3), FC Barcelona (2-0) en Arsenal (2-1). Enkel bij Sporting in Lissabon werd verloren (2-1). Vervolgens ging Club in de zestiende finales opnieuw voorbij Monaco (3-2). In de achtste finales werd het Slovaakse Zilina (0-1) geklopt, waarna in de kwartfinales een stunt volgde bij Atlético Madrid (0-4).

In de andere halve finale staat Real Madrid tegenover Paris Saint-Germain (vandaag om 18u45). De finale volgt maandag.

Jong blauw-zwart evenaarde met zijn plek in de halve finales het beste Belgische resultaat in de Youth League. Dat stond voordien alleen op naam van RSC Anderlecht, dat in de seizoenen 2014/15 en 2015/16 ook de laatste vier haalde, maar telkens naast de finale greep.