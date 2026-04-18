Talent van U19 Club Brugge komt van Topsportschool KTA Brugge
Net geen gouden medaille voor de U19 van Club Brugge, maar hun prestatie is wél historisch te noemen. Nooit eerder schopte een Belgische jeugdploeg het zo ver. Wij gingen kijken waar dat talent vandaan komt: in de topsportschool van het KTA in Brugge, waar ze met trots terugblikken op het parcours van blauwzwart en waar jonge spelers, zoals Alessandro Okon, al dromen van hun eigen finale.
Trots overheerst bij Alessandro Okon. Hij zag z’n broer Gianluca gisteren schitteren op het veld tegen Real Madrid. Al was het ook wel nagelbijten tot de laatste seconde. Alessandro Okon, U14 Club NXT: “De eerste helft was iets moeilijker. Ik vond wel dat Real de betere tegenstander was. Maar in de tweede helft was Club Brugge beter. Ik vond het wel spannend dat ze 1-1 maakten. Ik zei tegen mijn broer: ‘ik denk dat ze nog een tweede goal kunnen maken’. Maar dat lukte dus niet, en was het verder op penalty’s gaan.”
En net daar loopt het mis voor blauwzwart. Geen beker dus, maar vanuit de kleedkamers van Club NXT is alleen maar lof te horen. Loris Hochepied, U14 Club NXT: “ Ik had niet verwacht, in het begin van de Youth League, dat ze tot die finale gingen geraken. Ik ben wel fier dat ze zo ver geraakt zijn.”
Trots
En ook in het KTA in Brugge blinken ze van trots. Zowat de helft van het wedstrijdblad zit doorgaans bij hen op de schoolbanken. Ruben Ost, KTA Brugge–Spartac: “Met Spartac hebben we allemaal heel erg meegeleefd. De laatste jaren zijn er heel wat talenten doorgestroomd, en ook nu zie je dat natuurlijk terug.”
Van Brandon Mechele, over Senne Lammens tot Chemsdine Talbi. Allemaal passeerden ze er de revue. Dat de Brugse jeugd het nu zo goed doet, is volgens de school geen toeval. “Er is de laatste jaren enorm geïnvesteerd in de jeugdopleiding. Je ziet dat er heel wat omkadering aanwezig is, zowel op voetbaltechnisch, als op mentaal vlak, op vlak van voeding ook. Alles moet eigenlijk tot in de details in orde zijn. En dan zie je ook wel dat dat z’n vruchten zeker en vast afwerpt.”
Droom
En intussen droomt Alessandro, net als Gianluca verdedigende middenvelder, al van zijn Youth League. “Dat is zeker een droom van mij, om de Youth League te winnen. Dat is ook een droom van Club. Ik zie er naar uit om daar een stap in te zetten en dan daar de beker te winnen.”
