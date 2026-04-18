Trots overheerst bij Alessandro Okon. Hij zag z’n broer Gianluca gisteren schitteren op het veld tegen Real Madrid. Al was het ook wel nagelbijten tot de laatste seconde. Alessandro Okon, U14 Club NXT: “De eerste helft was iets moeilijker. Ik vond wel dat Real de betere tegenstander was. Maar in de tweede helft was Club Brugge beter. Ik vond het wel spannend dat ze 1-1 maakten. Ik zei tegen mijn broer: ‘ik denk dat ze nog een tweede goal kunnen maken’. Maar dat lukte dus niet, en was het verder op penalty’s gaan.”

En net daar loopt het mis voor blauwzwart. Geen beker dus, maar vanuit de kleedkamers van Club NXT is alleen maar lof te horen. Loris Hochepied, U14 Club NXT: “ Ik had niet verwacht, in het begin van de Youth League, dat ze tot die finale gingen geraken. Ik ben wel fier dat ze zo ver geraakt zijn.”

