'Oneerlijke concurrentie en niet correct'. Dat was de claim van vier ploegen uit de Challenger Pro League nadat bleek dat beloftenploeg Club NXT - als voorlaatste - niet hoefde te degraderen. In het nadeel van RWDM Brussels. De vier ploegen trokken naar de Belgische Mededingingsautoriteit om de invoering van dat quotum voor beloftenploegen te schorsen. En die gaf hen vandaag gelijk. Waardoor Club NXT zakt naar de eerste amateurklasse.
Als onderdeel van een grote competitiehervorming in eerste en tweede klasse betonneerde de Pro League, de belangenvereniging van Belgische profclubs, in februari 2025 de aanwezigheid van minstens vier beloftenploegen in de Challenger Pro League. Mochten zij in de degradatiezone eindigen, zou de laagste veilige A-ploeg in hun plaats degraderen.
Zo gebeurde midden april, na de laatste speeldag: naast hekkensluiter Olympic Charleroi moest RWDM Brussels zakken, hoewel de beloften van RSC Anderlecht, KRC Genk en Club Brugge lager dan de ploeg uit Sint-Jans-Molenbeek eindigden.
Verschillende tweedeklassers waren niet akkoord met de gang van zaken en stapten naar de rechtbank. Door de beslissing van de BMA degradeert Club NXT nu als voorlaatste, samen met Olympic Charleroi. Of RWDM Brussels in 1B blijft, is nog niet duidelijk want de Brusselaars kregen geen licentie. Al gingen ze daartegen in beroep.
Reactie van de BMA: "Er is sprake nu van urgentie"
"Er is nu sprake van urgentie om een ernstig, onmiddellijk en moeilijk herstelbaar nadeel te voorkomen", meent de BMA in een persbericht. "De concurrentieverstoring die de Autoriteit anticipeerde, namelijk de degradatie van een klassieke club die hoger geklasseerd is dan de U23-clubs, heeft zich aan het einde van het seizoen inderdaad gerealiseerd."
De BMA besluit: "De onmiddellijke opschorting van het quotum is dan ook noodzakelijk om dit nadeel te vermijden, evenals het nadeel voor de klassieke clubs die deelnemen aan het seizoen 2025/26 en de volgende seizoenen. De sportieve integriteit van deze seizoenen dient eveneens te worden gewaarborgd."