

Als onderdeel van een grote competitiehervorming in eerste en tweede klasse betonneerde de Pro League, de belangenvereniging van Belgische profclubs, in februari 2025 de aanwezigheid van minstens vier beloftenploegen in de Challenger Pro League. Mochten zij in de degradatiezone eindigen, zou de laagste veilige A-ploeg in hun plaats degraderen.

Zo gebeurde midden april, na de laatste speeldag: naast hekkensluiter Olympic Charleroi moest RWDM Brussels zakken, hoewel de beloften van RSC Anderlecht, KRC Genk en Club Brugge lager dan de ploeg uit Sint-Jans-Molenbeek eindigden.



Verschillende tweedeklassers waren niet akkoord met de gang van zaken en stapten naar de rechtbank. Door de beslissing van de BMA degradeert Club NXT nu als voorlaatste, samen met Olympic Charleroi. Of RWDM Brussels in 1B blijft, is nog niet duidelijk want de Brusselaars kregen geen licentie. Al gingen ze daartegen in beroep.