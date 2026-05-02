18°C
Aanmelden
Sport
Roeselare

Dan toch: Club NXT zakt uit de Chal­len­ger Pro League

Club NXT 25-26

© Belga

'Oneerlijke concurrentie en niet correct'. Dat was de claim van vier ploegen uit de Challenger Pro League nadat bleek dat beloftenploeg Club NXT - als voorlaatste - niet hoefde te degraderen. In het nadeel van RWDM Brussels. De vier ploegen trokken naar de Belgische Mededingingsautoriteit om de invoering van dat quotum voor beloftenploegen te schorsen. En die gaf hen vandaag gelijk. Waardoor Club NXT zakt naar de eerste amateurklasse.


Als onderdeel van een grote competitiehervorming in eerste en tweede klasse betonneerde de Pro League, de belangenvereniging van Belgische profclubs, in februari 2025 de aanwezigheid van minstens vier beloftenploegen in de Challenger Pro League. Mochten zij in de degradatiezone eindigen, zou de laagste veilige A-ploeg in hun plaats degraderen. 

Zo gebeurde midden april, na de laatste speeldag: naast hekkensluiter Olympic Charleroi moest RWDM Brussels zakken, hoewel de beloften van RSC Anderlecht, KRC Genk en Club Brugge lager dan de ploeg uit Sint-Jans-Molenbeek eindigden.

Verschillende tweedeklassers waren niet akkoord met de gang van zaken en stapten naar de rechtbank. Door de beslissing van de BMA degradeert Club NXT nu als voorlaatste, samen met Olympic Charleroi. Of RWDM Brussels in 1B blijft, is nog niet duidelijk want de Brusselaars kregen geen licentie. Al gingen ze daartegen in beroep.

Reactie van de BMA: "Er is sprake nu van urgentie"

"Er is nu sprake van urgentie om een ernstig, onmiddellijk en moeilijk herstelbaar nadeel te voorkomen", meent de BMA in een persbericht. "De concurrentieverstoring die de Autoriteit anticipeerde, namelijk de degradatie van een klassieke club die hoger geklasseerd is dan de U23-clubs, heeft zich aan het einde van het seizoen inderdaad gerealiseerd."

De BMA besluit: "De onmiddellijke opschorting van het quotum is dan ook noodzakelijk om dit nadeel te vermijden, evenals het nadeel voor de klassieke clubs die deelnemen aan het seizoen 2025/26 en de volgende seizoenen. De sportieve integriteit van deze seizoenen dient eveneens te worden gewaarborgd."

Bart Coopman

bart.coopman@focus-wtv.be

Bart Coopman
Belga
Club NXT

Meest gelezen

KVDO Harelbeke
Sport

Geen promotie voor KVDO na thuisnederlaag tegen Harelbeke
Jeugdcup
Sport

Jeugdcup levert spektakel met doelpuntenregen en penaltythrillers
Rellen bekerfinale 2025
Nieuws

Parket vraagt doorverwijzing van drie Brugse hooligans naar correctionele rechtbank

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Bart Verhaeghe

Club Brugge doopt oefencomplex om tot Alheembouw Basecamp
Julie Vanloo

Dan toch WNBA voor Julie Vanloo! Belgian Cat opgepikt door New York Liberty
Brecht dejaegehere

Brecht Dejaegere verlengt zijn contract bij promovendus Kortrijk
Arno VDV - Volleybal Menen
Update

Volley Menen trekt naast drie nieuwe middenmannen, ook nog drie nieuwe receptie-hoeken aan
AG Belgian Coast Walk 2025

Helemaal volzet: AG Belgian Coast Walk verwacht 15.000 deelnemers
Julie Vanloo

Vorig seizoen nog opgepikt, nu aan de deur gezet: Julie Vanloo kan Los Angeles Sparks niet overtuigen
Aanmelden