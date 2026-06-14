Goemaere speelde 82 duels voor Club NXT in de Challenger Pro League en haalde met het team afgelopen seizoen de finale van de Youth League, waarin Real Madrid na strafschoppen te sterk was.

"Na vier seizoenen bij Club NXT is dit het ideale moment om een stap hoger te zetten in de Jupiler Pro League. Het project van Standard de Liège past perfect bij mijn wens om mijn ontwikkeling verder te zetten. Ik kijk ernaar uit om aan de voorbereiding te beginnen en deze nieuwe uitdaging met de Rouches aan te gaan", zegt Goemaere.

Marc Wilmots, technisch directeur van Standard, vult aan. "Als sleutelfiguur en aanvoerder tijdens het prachtige parcours van de jonge Bruggelingen in de Youth League, is Laurens een verdedigende middenvelder en balveroveraar met leidersmentaliteit die als een speler met toekomst voor onze club moet worden beschouwd."