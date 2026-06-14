32°C
Aanmelden
Sport
Brugge

Club NXT aan­voer­der, Lau­rens Goe­mae­re, trekt rich­ting Standard Luik

Laurens Goemaere

©Belga

Laurens Goemaere zet zijn carrière verder bij Standard. De 20-jarige voetballer komt over van Club NXT, het beloftenteam van Club Brugge waar hij aanvoerder was. Hij ondertekent in Luik een contract voor vier seizoenen.

Goemaere speelde 82 duels voor Club NXT in de Challenger Pro League en haalde met het team afgelopen seizoen de finale van de Youth League, waarin Real Madrid na strafschoppen te sterk was.
"Na vier seizoenen bij Club NXT is dit het ideale moment om een stap hoger te zetten in de Jupiler Pro League. Het project van Standard de Liège past perfect bij mijn wens om mijn ontwikkeling verder te zetten. Ik kijk ernaar uit om aan de voorbereiding te beginnen en deze nieuwe uitdaging met de Rouches aan te gaan", zegt Goemaere.

Marc Wilmots, technisch directeur van Standard, vult aan. "Als sleutelfiguur en aanvoerder tijdens het prachtige parcours van de jonge Bruggelingen in de Youth League, is Laurens een verdedigende middenvelder en balveroveraar met leidersmentaliteit die als een speler met toekomst voor onze club moet worden beschouwd."

Belga
Club NXT

Meest gelezen

Justine Ghekiere
Sport

Uniek aanzoek: wielerkampioene Justine Ghekiere vraagt vriendin ten huwelijk op Mont Ventoux
Belgische en Egyptische supporters kijken samen uit naar WK-match in Egyptisch hotel van Waregemnaar Christophe
Nieuws
Update

Waregemse hoteleigenaar in Egypte zet alles klaar voor Duivels duel: “België of Egypte, het leeft hier enorm”
Foto Aspiranten
Sport

Ouders Giovanni en Matthias organiseren wielerwedstrijd in Hulste op amper 14 dagen tijd

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

DIAZ Arena

Union Sint-Gillis wijkt voor Europese voorrondes uit naar Oostende
Charles Vanhoutte

Charles Vanhoutte ruilt Nice voor Feyenoord
Ruddervoorde 2026

Volg de Sint-Elooisprijs live bij Focus-WTV
Jeline Vandromme

Jeline Vandromme stoot door naar kwartfinales op WTA Figueira Da Foz
Tim Merlier Baloise Belgium

Tim Merlier heeft snelste benen in Knokke-Heist
Lazare Amani

Oude bekende Lazare Amani is eerste zomertransfer van Cercle Brugge
Aanmelden