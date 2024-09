Tedesco riep Yannick Carrasco, Leandro Trossard en Axel Witsel niet op en gaf aan dat de tijd aangebroken was om andere jongens, zoals De Ketelaere, kansen te geven. Op het EK kwam die niet verder dan een korte invalbeurt tegen Frankrijk. "Het is leuk om te horen dat de coach mij meer minuten wil geven. Op het EK voelde ik mij klaar en nu ook. Ik heb dat achter me gelaten en focus me op de dingen die voor mij liggen."



Als CDK minuten mag maken, valt het nog af te wachten op welke positie dat zal zijn. "In mijn carrière heeft die polyvalentie zeker al voordelen opgeleverd, dus ik zie dat eerder als een voordeel. Bij Atalanta spelen we soms met twee en soms met drie vooraan. Hier in een 4-3-3 kan ik zowel op de rechterflank, als spits of op de tien spelen. Bij de nationale ploeg worden er ook andere dingen verwacht, je speelt in een ander systeem."