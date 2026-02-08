© Belga
Charles De Ketelaere heeft een kijkoperatie aan de meniscus van zijn rechterknie ondergaan. Dat heeft zijn Italiaanse team Atalanta donderdag gemeld. De ploeg uit Bergamo deelt niet mee hoelang de 24-jarige Rode Duivel aan de kant staat.
De ingreep werd in Rome uitgevoerd en is perfect verlopen, aldus Atalanta. "Hij start onmiddellijk met zijn revalidatieprogramma", klinkt het nog.
De Ketelaere viel maandagavond bij Atalanta kort voor aanvang van de competitiewedstrijd tegen Cremonese uit. De middenvelder raakte tijdens de opwarming geblesseerd aan zijn knie, waardoor hij zijn basisplaats moest afstaan.
Belga