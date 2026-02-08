De ingreep werd in Rome uitgevoerd en is perfect verlopen, aldus Atalanta. "Hij start onmiddellijk met zijn revalidatieprogramma", klinkt het nog.

De Ketelaere viel maandagavond bij Atalanta kort voor aanvang van de competitiewedstrijd tegen Cremonese uit. De middenvelder raakte tijdens de opwarming geblesseerd aan zijn knie, waardoor hij zijn basisplaats moest afstaan.