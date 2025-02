De Brugse supporters kijken alvast uit naar de terugkeer van hun ‘prins Charles’ en hebben een speciale tifo voorbereid. De Ketelaere zelf weet hoe sterk de twaalfde man in Jan Breydel kan zijn.

"De supporters zijn superenthousiast over deze avonden en helpen zo echt het team vooruit", aldus de voormalige Club-speler.

Toch ziet hij ook de kwaliteiten van zijn huidige ploeg. "We komen hier om te winnen, al hebben we in ons achterhoofd dat we nog een thuiswedstrijd hebben. Maar een goed resultaat in Brugge is ons doel", besluit hij.