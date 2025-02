Van drie Gouden Schoenen had ik eerlijk gezegd nooit durven dromen", zei Vanaken op de persconferentie na afloop van het 71e Gala van de Gouden Schoen. "In hetzelfde rijtje genoemd worden als Ceulemans en Van Moer is een hele eer en ik vind het jammer dat ik ze nooit zelf heb zien spelen."

"Na de eerste stemronde was het wel spannend, want ik wist niet hoeveel punten achterstand ik had op Puertas. Dus ergens had ik wel het geluk dat hij vertrokken is. Ik heb persoonlijk constant gepresteerd het afgelopen jaar en in die zin is het wel een beetje anders dan in 2018 en 2019."