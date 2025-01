De heenwedstrijden in de tussenronde van het Kampioenenbal staan op 11 en 12 februari op het programma, de terugwedstrijden worden een week later afgewerkt (18 en 19 februari). Blauw-zwart is daarbij als niet-reekshoofd in het nadeel en zal eerst thuis moeten spelen. De volledige kalender wordt vrijdagavond bekendgemaakt.

De winnaar van de dubbele confrontatie plaatst zich voor de achtste finales. Daarin wacht het Lille van Thomas Meunier en Matias Fernandez-Pardo, of het Aston Villa van Youri Tielemans en Amadou Onana.