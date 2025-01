Zoals verwacht monopoliseerde City de bal, met 78% balbezit. Maar de Brugse dubbele gordel stond een half uur lang pal. Mignolet kreeg amper een bal te verwerken.

Met de rust in zicht kon Club zelf af en toe uitbreken. Jashari kon een eerste keer Ederson aan het werk zetten. Twee minuten later zette Blauw-Zwart City met de rug tegen de muur. Een vlijmscherpe counter over Jutglá tot bij Onyedika die ineens de 0-1 op het bord zette. Ongelofelijk. Club stond zo virtueel zelfs op de vijftiende plaats en was, door een 0-3 voorsprong van PSG, al haast zeker geplaatst.

Maar al gauw na de rust kwam City op gelijke hoogte. Kovacic kreeg centraal een boulevard om op te rukken en de gelijkmaker in het hoekje te leggen. Het startsein van een veel opener tweede helft.

Want Club kende ook de standen in de andere matchen, zo leek het wel, en ging meer z'n eigen kans. Tzolis knalde op Ederson en even later maar net naast.

Manchester City bleef wel druk zetten en dat resulteerde in de 2-1. Gvardiol zette zich door op links, Ordoñez werkte spijtig in eigen doel.

De match bleef open. Talbi knalde op Ederson, Mechele moest redding brengen op de lijn. Toen Savinho er op een kwartier voor affluiten 3-1 van maakte, slaakte City een zucht van opluchting en wist Club dat het toch gekwalificeerd was.



Met een kleine marge, maar net in de top 24. En dat was toch uiteindelijk het doel. Doel bereikt dus wat zonder meer knap is. In de tussenronde mag Club uitkijken naar een heerlijk dubbel duel tegen een ploeg op de plaatsen 9 tot 16: Atalanta met CDK of opnieuw Dortmund.