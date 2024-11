Woensdagavond rond 18.45 uur staan beide teams tegenover elkaar in het Jan Breydelstadion, in hun eerste confrontatie ooit in Europa. Aston Villa is de ploeg van Rode Duivels Youri Tielemans en Amadou Onana. De ploeg uit Birmingham staat momenteel zesde in de Engelse Premier League, maar verloor vorig weekend wel zwaar met 4-1 bij Tottenham. In Europa gaat het beter met 9 op 9, ook dankzij een overwinning tegen Bayern Munchen.