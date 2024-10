"De bal gaat over Jutgla en Vanaken, die geblokt wordt door Morata. Het is heel erg moeilijk om nog te reageren als de bal al quasi bij je is", liet doelman Simon Mignolet na afloop voor de camera bij VTM zijn licht schijnen op de Milanese openingstreffer.

Mignolet relativeert het verlies: "Onze reactie na de 1-0 was goed, we maken zelfs gelijk met tien. De frisse spelers die zij konden inbrengen, maakten het verschil. Als je je momenten niet neemt, wordt het moeilijk. We hoeven ons niet te schamen."