Het team van Nicky Hayen begon middelmatig aan de Jupiler Pro League, maar boekte afgelopen weekend een welgekomen zege in Westerlo (1-2). Dat levert voorlopig een vierde plek op met achttien punten uit elf wedstrijden - evenwel op zeven eenheden van leider KRC Genk. De Zweedse aanvaller Gustaf Nilsson, nog steeds op de sukkel met een ontsteking aan de achillespees, is overigens niet opgenomen in de selectie voor het duel in San Siro.