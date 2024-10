Club Brugge begon dominant aan de belangrijke wedstrijd tegen Sturm Graz, op papier de makkelijkste tegenstander die de landskampioen treft in de competitiefase. Blauw-zwart eiste de bal op, maar grote kansen bleven uit. Halverwege de eerste helft had Club zijn voorsprong wel beet. Met een geweldig doelpunt opende Christos Tzolis in minuut 23 de score. De 22-jarige Griek bracht een strakke bal van middenvelder Raphael Onyedika knap onder controle en stuurde het leer vervolgens hard richting de verste hoek.

Sturm Graz zette na de treffer meer druk naar voren, maar bleef alles bij elkaar ongevaarlijk. Een stevige uithaal van Malick Yalcouye, die naast de kooi van Simon Mignolet verdween, was het belangrijkste wapenfeit van de Oostenrijkers voor de rust.