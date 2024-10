De wedstrijd kon haast niet slechter beginnen voor de Kemphanen: doelman Sinan Bolat verkeek zich volledig op een zwabberbal van Jorne Spileers en zag het leer in doel belanden. Een attente Simon Mignolet voorkwam een paar minuten later de gelijkmaker na een verkeerde inspeelpass van Raphael Onyedika. Nog binnen het openingskwartier sneed Allahyar Sayyadmanesh door de bezoekende defensie. Mignolet was geklopt, maar de paal bracht ditmaal redding voor blauw-zwart. Halverwege de tweede helft diepte Hans Vanaken de score uit. De Brugse kapitein mocht ongehinderd oprukken en werkte beheerst af. Met de rust in zicht schoot de landskampioen zich in eigen voet. Onyedika speelde dramatisch terug op Mignolet, die niet anders kon dan Matija Frigan foutief afstoppen. Sayyadmanesh zette de toegekende strafschop vervolgens feilloos om.

Enkele minuten ver in de tweede helft stak Bolat een stokje voor een treffer van Christos Tzolis. Op het uur verkeek Mignolet zich op een botsende bal, maar hij kon zijn fout nog net op tijd herstellen. Een tiental minuten voor affluiten redde Maxim De Cuyper de Brugse meubelen door een schot van Tuur Rommens voor de doellijn te keren. Bij het ingaan van de blessuretijd liep thuisspeler Emin Bayram nog tegen zijn tweede gele kaart aan.