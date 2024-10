Anderlecht kreeg de eerste helft geen voet aan de grond in het Jan Breydelstadion. Mario Stroeykens bracht Jan-Carlo Simic achteraan al snel zwaar in de problemen met een botsende ziekenhuisbal, waarna de Serviër het leer verloor en Romeo Vermant - surprise van Nicky Hayen - de 1-0 kon scoren. Een gretig Club bleef heer en meester en doelman Colin Coosemans moest de Brusselaars een paar keer voor de dubbele achterstand behoeden.

Christos Tzolis leek Club meteen na rust op 2-0 te zetten, maar de videoref keurde de treffer af voor nipt buitenspel. De tweede helft had lang niet veel om het lijf. In de 76e minuut deed Chemsdine Talbi het licht helemaal uit bij Anderlecht. Coosemans stond bij een diepe bal van Hans Vanaken in niemandsland. Talbi omspeelde de Anderlecht-doelman en duwde de 2-0 in het lege doel. De wedstrijd leek gespeeld, maar met de 2-1 bracht Simic de spanning helemaal terug. Luis Vazquez en Mathias 'Zanka' Jørgensen kregen in de toegevoegde tijd zowaar nog wenkende kansen op de 2-2.

Club staat in de stand voorlopig tweede met 21 punten, achter leider KRC Genk met 25 punten.

Club maakt komende zaterdag, op de dertiende speeldag, de verplaatsing naar OH Leuven. Voordien wachten de zestiende finales van de Beker van België: blauw-zwart speelt woensdagavond thuis tegen Belisia Bilzen uit de eerste afdeling.