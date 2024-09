Na het halfuur verwaterde de wedstrijd wat in een tactisch steekspel, waardoor we zonder doelpunten gingen rusten met een 0-0-tussenstand. Ook na de thee bleef Club goed meespelen met de Duitse grootmacht, die uiteindelijk het verschil maakte met zijn wissels. Twintig minuten voor tijd kwam Gittens de bleke Sabitzer vervangen en de Engelse belofteninternational etaleerde meteen zijn klasse met een knappe kap naar binnen en een ditto schot in de verste hoek.

De veer bij Club was gebroken en vier minuten voor affluiten diende opnieuw Gittens de doodsteek toe. De flankaanvaller slingerde zich opnieuw makkelijk door het Brugse zestienmetergebied en liet Mignolet met een pegel van dichtbij kansloos. Vanop de stip maakte Guirassy er in blessuretijd nog 0-3 van.