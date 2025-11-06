12°C
Brand wint in het zand: Neder­land­se wint Dui­nen­cross in Koksijde

Lucinda Brand heeft zondagnamiddag een dominate overwinning geboekt in Koksijde. De Nederlandse reed al vroeg alleen weg en hield stand tot de finish. Het podium werd vervolledigt door Van Anrooij en Alvarado. 

Het zandparcours in de duinen van Koksijde lag haar duidelijk uitstekend. Lucinda Brand had er tot dusver nog nooit kunnen winnen, maar mocht zondagnamiddag na een waar huzarenstukje voor het eerst juichen.

Al in de eerste ronde liet ze de tegenstand achter zich en reed ze solo richting finish. Na een spannend steekspel om de ereplaatsen werd Van Anrooij uiteindelijk tweede, haar landgenote Alvarado werd derde.

Brand dikt na deze overwinning zo haar voorsprong in de Wereldbeker nog wat verder aan.

Anneleen Vandamme
Veldrijden

