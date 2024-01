Shanyl De Schoesitter was de uitgesproken topfavoriete en ging er meteen bij de start vandoor. Bij het ingaan van de tweede ronde had ze al een aanzienlijke voorsprong op Ilken Seynave. Achter hen vormden Sanne Laurijssen en Alexe De Raedemaeker een achtervolgend duo. Halfweg had De Schoesitter nog altijd een respectabele voorsprong, maar bij het ingaan van de vierde en laatste ronde was die tot amper vier seconden geslonken. De zeventienjarige Seynave ging op en over De Schoesitter en finishte uiteindelijk nog met 44 seconden voorsprong. De Schoesitter blokkeerde helemaal en moest nog knokken om De Raedemaeker nipt af te houden voor het zilver.



Eerder op de dag maakte de vijftienjarige Zita Peeters, vorig jaar als eerstejaars al goed voor zilver, haar favorietenrol wel waar. Wel kon ze zich pas in de slotronde van Lisa Maes ontdoen. Elise Cousens finishte na Melanie Lemmens als vierde en mag zich Belgisch kampioene bij de eerstejaarsnieuwelingen noemen.



Later vandaag komen ook nog de jongens junioren en de vrouwen elite en beloften in actie in Meulebeke.