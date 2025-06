Na het eerste kwart stonden de Belgen al 31-8 voor, maar in het tweede kwart (17-24) lieten ze de Montenegrijnen terug in de wedstrijd komen. Na een derde kwart in evenwicht (15-13) drukten de Cats in het vierde (24-8) opnieuw door. Met 25 punten, acht rebounds en drie assists was de Brugse Kyara Linskens de Top Performer bij de Cats. Emma Meesseman uit Ieper hield het bij vijftien punten, vier rebounds en vijf assists. Nastja Claessens uit Deerlijk speelde zich met veertien punten, zes rebounds en twee assists eveneens in de kijker.





Donderdag wonnen de Belgen al met 81-52 van Portugal, dat vrijdag ook van Tsjechië (73-52) verloor. België en Tsjechië zijn zo al zeker van de eerste twee plaatsen in de groep en strijden donderdag om groepswinst. In de kwartfinales treffen ze de eerste twee van een groep met Duitsland, Groot-Brittannië, Spanje en Zweden.