Voor deze laatste ‘Groene Kosmos’ zitten we in Ardooie – vlakbij de Roobeek. Daar liggen de Houtmeersschen. Vroeger stond hier het varkensbedrijf van Hans Callewaert zijn ouders. Hans zelf studeerde dierengeneeskunde, en nam wat later ook het bedrijf van z’n vader over. Zijn werk als dierenarts en het bezig zijn met de varkens bracht hem aan het zoeken naar hoe het nog beter kon. ‘En dan kom je bij de bodem uit’, zegt hij. Daar start alles. ‘Misschien moeten we anders met onze bodem omgaan, terug een evenwicht zoeken, meedenken met de natuur…’