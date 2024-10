“Ze vroegen meteen of ik de dag nadien de pup weer zou meebrengen. Zo ging voor mij de bal aan het rollen,” vertelt Dirk. Sindsdien heeft hij zich als opvoeder gespecialiseerd in therapiehonden en gaat hij nu als vrijwilliger op pad voor Therapy Dogs uit Brugge. “Wat die honden met de kinderen of volwassenen doen, is echt ongelofelijk.”

Therapie zonder theorie, dat is de slagzin van Dirk, waarmee hij bedoelt dat er niets moet gebabbeld worden, maar dat de aanwezigheid van de hond al genoeg is. “Hier in De Kade bij kinderen met een visuele beperking kom ik op bezoek met Rana. Een hele lieve hond. De kinderen aaien Rana, knuffelen er mee, geven een snoepje. Meer is het niet, en toch is het een soort van therapie voor hen.”

Dirk heeft ook nog andere honden, en hij weet heel goed welke therapiehond op welke plek de beste is. “Een andere hond van mij is veel speelser. Die gaat mee voetballen bijvoorbeeld, dat zou hier niet passen, maar past perfect bij een andere groep jongeren.”

Voor Dirk zijn het zenmomentjes, zowel voor hem, de hond als de mensen waarbij hij op bezoek gaat. “Wat Therapy Dogs betekent voor al die mensen, dat lijkt misschien heel klein, een hond op bezoek, maar is echt van onschatbare waarde.”