Het is voor de zussen de ideale opstap naar de job van redder aan zee. “Als we wat ouder zijn, willen we redder worden op het strand. In het zwembad trainen is leuk, maar geef ons toch maar de golven van de zee. Dat is avontuurlijker. Je moet wel altijd heel erg opletten, want in de zee trainen is natuurlijk helemaal anders dan in het zwembad.”

Tijdens de trainingen duiken de zussen een met water gevulde pop op, moeten ze iemand meeslepen en zwemmen ze ook gewoon veel baantjes. “Het is echt een hele leuke hobby waar we heel veel tijd aan besteden, maar het maakt ons hoofd helemaal vrij.”

Redder worden is trouwens niet het enige doel van de meisjes. “We verwachten dat reddend zwemmen een Olympische sport wordt en dan willen echt heel graag naar de Olympische Spelen.”