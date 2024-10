In Roeselare wonen zo'n 3.000 mensen die oorspronkelijk uit Roemenië komen. Ze hebben elkaar gevonden in de vzw Roemenen in Roeselare, waar ook Elena lid van is. Op zaterdag geeft ze workshops kunst aan kinderen in de Roemeens school.

Elena haalde in Moldavië haar diploma aan de kunstacademie en wil hier ook in de kunstwereld aan de slag. Vandaag neemt ze als freelancer onder andere grafische opdrachten aan.

In haar vrije tijd maakt ze illustraties en schrijft ze poëzie. Ze maakte een gedichtenbundel met eigen gedichten en illustraties, en ze is nog steeds op zoek naar iemand die dat wil vertalen naar het Engels en het Nederlands.