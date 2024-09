De hoogte is voor Gunnar nooit een probleem geweest. Voor hij als schoorsteenveger aan de slag ging, deed hij timmer- en schrijnwerk. "Ik ben graag onder de mensen, maar werk graag alleen, daarom ben ik van job veranderd. Ik heb speciaal een opleiding in Nederland gevolgd, want in België bestaat dat niet."

Van boven naar beneden werken

Gunnar werkt met zijn oude brandweerwagen vooral langs de buitenkant van het huis. Zo kan hij makkelijk aan het dak. "Je kan vegen langs boven en langs benden. Maar je hebt ook zoiets als de wet van de zwaartekracht. Daarom plak ik beneden alles beneden af en veeg ik langs de bovenkant. Zo kan er niks op mij vallen en kan ik langs boven ook in de schoorsteen kijken."

Om ervoor te zorgen dat Gunnar geen roet in z'n gezicht krijgt, heeft hij een trucje: "Ik veeg met de wind mee. Ik zorg ervoor dat de wind van achter mij komt, zodat het roet niet in mijn gezicht waait."

Feest van de schoorsteenvegers.

Eén keer per jaar trekt Gunnar naar het Italiaanse dorpje Santa Maria Maggiore, waar een museum van de schoorsteenvegers is. Schoorsteenvegers uit alle hoeken van de wereld komen samen voor het feest van de schoorsteenvegers. "Het is een leuk moment om al die collega's daar te zien."