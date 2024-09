Eind augustus, begin september is het ideale moment om de kiwibes te plukken. De vlucht ziet er langs de buitenkant uit als een soort onrijpe druif, maar er zit een mini kiwi binnenin. De familie van Brie ging op zoek naar een alternatief voor de varkens die ze houden en kwam zo bij deze bijzondere bes terecht.

"We zijn ermee in aanraking gekomen via onze zoon. De papa van zijn vriend was met de kiwibes bezig aan het Universiteit van Gent", vertelt Brie. "Het voordeel van deze vrucht is dat we niet moeten sproeien met insecticiden. Ook de vogels komen de bessen niet opeten."

Voorzichtige pluk

De vrucht heeft een dunne schil die je mag opeten. "Tijdens de pluk moeten we daarom voorzichtig zijn. Op het veld knippen we de takken af. Daarna worden de bessen dan heel voorzichtig en met de hand van de takken gehaald."

Voor de kiwibes was het - net zoals voor andere fruitsoorten - geen goed jaar. "In het voorjaar is het soms gevaarlijk door de late nachtvorst. Daar kan de kiwibes echt niet tegen. We hebben een speciaal systeem om het veld te beregenen als het vriest, zodat de vrucht niet kapot gaat."

De kiwibes wordt niet alleen als fruit gegeten, maar ook verwerkt in kiwibes-appelsap. "Daarvoor kopen we appels aan, die we dan samen met onze kiwibessen verwerken tot een drankje." En voor wie nieuwsgierig is om ze zelf te kweken: "Het is moeilijk om ze zelf in je tuin te zetten, maar mensen kunnen altijd proberen."