Al 13 jaar lang zet Mieke zich in als vrijwilliger op de kinderboerderij van Nieuwpoort. "Er was hier toen een jong ezeltje met slechte manieren. Daar was werk aan en ik heb me over hem ontfermd", vertelt Mieke. "Ik kom - als ik kan - iedere dag ongeveer 2 uur naar hier. Dan zorg ik voor de dieren en verwen ik ze, bijvoorbeeld hoeven onderhouden, de ezels poetsen en oefeningen doen."

Vroeger werkte Mieke in de thuiszorg. "Als ik van een gezin kwam waar het niet goed ging, was ik daar altijd van overdonderd. Maar de ezels nemen dat gevoel weg. Dit is echt mijn uitlaatklep. Het is echt ontspanning voor mij."

Slimme dieren

Wie denkt dat een ezel een dom dier is, heeft het mis. "Ik heb een ezelshow in elkaar gestoken. Ik wil de ezels zelf laten bewijzen dat ze niet dom zijn en dat de uitdrukking 'zo dom als een ezel' niet klopt."