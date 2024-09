Arlette Perez komt oorspronkelijk uit Chili, maar liep haar man 5 jaar geleden tegen het lijf in Peru. "Ik was daar toen om les te geven en hij was op rondreis om sushi te leren maken." Op het eerste zicht misschien raar, maar ook in Zuid-Amerika heerst een grote sushi-cultuur.

"Er zijn in het verleden veel Japanners naar Peru gevlucht. Ook in Peru bleven ze sushi maken, maar waren niet alle ingrediënten voor handen. Daarom moesten ze soms creatief zijn en ontstond er zoiets als 'Zuid-Amerikaanse Sushi'."

Arlette en Mark hielden contact via sociale media en zo sprong de vonk over. In Nieuwpoort openden ze samen een restaurant waar ze Zuid-Amerikaanse sushi verkopen. "Of eigenlijk Nieuwpoortse, want we geven er onze draai aan. Zo werken we bijvoorbeeld met zeebaars uit de Noordzee."