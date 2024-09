Philiep heeft een voltijdse job en is daarnaast wekelijks gemiddeld 5 uur als vrijwilliger aan de slag. En dat doet hij op verschillende plekken: bij De Lovie in Poperinge, in het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper, of bij een Zorgzame Buurt in Zonnebeke. “Ik heb geen gezin, dus ik heb tijd. Ik plan dat in en dan ben ik daar. Het is zo belangrijk voor al die mensen. Ik hoef daar helemaal niets voor terug, want op het einde van de dag ben ik gewoon gelukkig.

We volgen Philiep in De Lovie, waar hij alle 14 dagen gaat koken. “Het is schitterend om te zien hoe gelukkig de bewoners hier worden van mijn kookkunsten. Ze mogen zelf kiezen wat ze willen eten en dan maak ik dat samen met hen klaar. Soms is dat eens simpel, zoals macaroni met kaas en hesp, maar het kan evengoed konijn of een stoofpotje zijn.”

Nadien brengt Philiep nog een bezoekje aan een Freddy, die in het Proveniershuis in Proven woont, ook een afdeling van De Lovie. Freddy geniet van de babbels met Philiep en de cafébezoekjes die ze samen doen. “Ik voel een soort gastgezin als ik met Freddy op stap ben. Hij heeft niet vaak bezoek en met mij kan hij eens op stap gaan. Een pintje drinken of een pannenkoek. We genieten daar allebei van.”

Voor Philiep is vrijwilligerswerk een must voor iedereen: "Mensen helpen, nabij zijn, iets doen voor de anderen zonder vergoeding of wederdienst, daar word ik gelukkig van."