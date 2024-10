Donald begon zijn carrière als carrossier, maar werd bij een klant op slag verliefd toen hij 2 oude koetsen zag staan. Hij kocht de koetsen en zo ging de bal aan het rollen. "Ik moest die auto niet hebben, maar die koetsen wel", vertelt Donald.

"Ik voerde uitdrachten uit voor verzamelaars, maar evengoed voor mensen die zelf hun koets onderhielden. Daar moest ik dan bijvoorbeeld enkel een wiel maken." Een echte opleiding kon Donald niet volgen. "Maar ik heb heel veel geleerd van baron Casier uit Waregem."

Uitstervend ras

Het werken voor klanten veranderde in het werken aan zijn eigen collectie, zo'n 50 koetsen in totaal. "Zo'n 12 jaar geleden kwam ik op het idee om zoveel mogelijk koetsen te verzamelen die in West-Vlaanderen gebouwd zijn."

De job van Donald is zeer bijzonder, zeker als je weet dat hij nog de enige actieve koetsenrestaurateur was in heel België. "In de jaren 1880-1920 waren er ongeveer 70 koetsenbouwers, in West-Vlaanderen alleen al. Maar daarna is dat aantal snel achteruit gegaan."

Overnemer voor zijn collectie

Donald werd dit jaar 80 jaar en hoopte een overnemen te vinden voor zijn collectie. "Het zou jammer zijn als de collectie verloren gaat, want er zijn in België al veel collecties verloren gegaan."

De opnames voor deze aflevering vonden plaats in april. Donald is deze zomer helaas overleden. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en vrienden.