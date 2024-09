“Ik vind het fantastisch om de verhalen over de kusttram te vertellen aan bezoekers van de oude stelplaats hier in De Panne. Ze kunnen hier ook snuisteren in oude postkaarten, in de historische trams stappen en de vrijwilligers aan het werk zien.”

Bart is lang niet de enige vrijwilliger die gebeten is door het verhaal en de geschiedenis van de kusttram. In de oude stelplaats van De Lijn in De Panne leidt hij samen met nog andere vrijwilligers bezoekers rond, en ondertussen zijn er ook andere kusttramliefhebbers die aan het werk zijn aan de trams. “Ik ben niet zo handig, dus laat ik dat over aan de andere vrijwilligers. Wat zij hier doen is echt ongelofelijk. Ze knappen een compleet verrot tramstel weer op en laten het terug stralen zoals vroeger.”

En dat is wat Bart het leukste vindt, met die oude, gerestaureerde kusttrams terug op het net rijden. Dat doen ze bijvoorbeeld tijdens de kerstdagen. “Je ziet dan de mensen kijken en wijzen naar ons, en als ze op de tram stappen, stappen ze precies terug in de tijd.”