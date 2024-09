Sin omschrijft zichzelf als 'een West-Vlaamse Belg in een Koreaanse verpakking'. En daarmee is een deel van haar verhaal samengevat. "Tot mijn 18 was ik alleen maar Sin, de West-Vlaming. Ik groeide hier op met de lekkere West-Vlaamse boerenkost", vertelt ze.

"Toen ik een documentaire zag over een meisje dat op zoek ging naar haar biologische vader - en die ook vond - werd ik getriggerd. Ik besloot daarom op reis te gaan naar Zuid-Korea en mijn geboorteland te gaan ontdekken. Ik wilde ontdekken hoe het daar is en hoe mijn leveneruit zou gezien hebben als ik daar was opgegroeid."

Cultuurverschil

Wat Sin opviel, is dat de Zuid-Koreaanse cultuur nog heel authentiek is. "Met veel respect voor het familiegebeuren en ouderen. Het is daar belangrijk om met z'n allen samen aan tafel te eten. Niemand begint er trouwens te eten voor de oudste een hap neemt."

Sin ging nog enkele keren terug en woonde er zelfs anderhalf jaar. Ze leerde er de taal en ging op zoek naar haar biologische familie, die ze ook vond. Het contact is er nog steeds, maar verwaterde wat voor de taalbarrière. Haar biologische zus was wel aanwezig op haar trouwfeest.

Typische keuken

De Zuid-Koreaanse keuken kan je omschrijven in één woord: veel. "Het zijn veel potjes en dus ook veel afwas. In Korea bestaat 1 hoofdgerecht niet. De traditie is net om heel veel kleine potjes met eten te maken, zodat heel de tafel vol staat."

Veel linken met gekende keukens zoals de Chinese of Japanse zijn er niet. "Het zijn smaken die mensen vaak nog niet kennen, maar eens ze geproefd hebben, zijn ze verkocht." En die smaken probeert Sin te delen via haar foodblog 'foodbysin' en workshops.