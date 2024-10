Wielerfoto’s en wielerwedstrijdbrochures beschrijven en die dan archiveren. Dat is de taak van Ferdi, en die verveelt nooit. “Je moet natuurlijk een beetje affiniteit hebben met het wielrennen, anders zit je hier niet op de juiste plaats, maar het is heel leuk om die oude foto’s te zien en even terug te blikken op wielerwedstrijden met hun brochure.”

Ferdi definieert verschillende velden, zoals de afmetingen van de foto, het jaartal en de objectieve informatie zoals de locatie. Ferdi valideert ook de informatie bij oude foto’s die worden opgestuurd naar het museum. En dat allemaal met een mooi doel. “Het is de bedoeling dat al die beelden en informatie dan online raadpleegbaar zullen worden voor het grote publiek.”

Als Ferdi niet in het museum aan de slag is, dan vind je hem op zijn fiets. Met vrienden, of alleen in de natuur. Maar ook daar met een doel. “Ik heb afgelopen seizoen hard getraind voor de Schleck Gran Fondo. Nooit had ik durven dromen dat ik goud zou halen in mijn leeftijdscategorie.” Ferdi is dan ook meer dan terecht fier op die fantastische prestatie.