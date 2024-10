Grondzuigen is een techniek die in Nederland al ingeburgerd is, maar in Vlaanderen rijden er nog maar 7 machines rond. Vooral in de wegenbouw is er in Vlaanderen steeds meer vraag naar. "Ook om de grond proper te maken, is de techniek ideaal. Denk bijvoorbeeld aan een kalk- of cementfabriek."

Maar ook op daken is de grondzuiger van Jurgen heel handig. "Op platte daken liggen vaak kiezelstenen als gewicht. Als er werken moeten uitgevoerd worden, zuigen we de kiezels even weg, zodat de werken kunnen uitgevoerd worden."

Om in West-Vlaanderen met de machine te kunnen werken, heeft Jurgen heel wat tests moeten doen: de kleigrond is hier namelijk zwaar.

De bediening van de machine gebeurt met een afstandsbediening: zowel het bedienen van de zuigslurf, als het verplaatsen van 23 ton zware vrachtwagen. Jurgen merkt dat jonge gasten er snel mee weg zijn, waarschijnlijk door het gamen.