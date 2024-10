Mulume Tshitenge was 20 jaar toen hij vanuit Congo naar België kwam om te studeren. Hij studeerde maatschappelijk assistent aan de VUB in Brussel en bleef door de liefde hangen in ons land. Samen met zijn lief en 2 kinderen trok hij naar Congo, maar door de politieke situatie daar keerde Mulume terug naar ons land.

Mulume is gepassioneerd bezig als creatieve geest. Hij is vooral muzikant in enkele groepjes waarmee hij Afrikaanse muziek brengt. Zelf speelt hij piano en balafoon, een West-Afrikaans slaginstrument. Als de zon schijnt, trekt hij de Brugse staten in om er op te treden als straatmuzikant.

Naast muzikant is Mulume ook verteller en tekenaar. Hij schrijft zelf verhalen en vertelt Afrikaanse levenswijsheden. Zijn doelgroep is mensen van 7 tot 77 jaar.