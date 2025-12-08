Na een duidelijke uitleg van Louis vertrokken we allebei met een alpaca op wandeling. Ik mocht de leider van de groep meenemen, Mowi. Sarah mocht op pad met een grappige, koppige alpaca, Kobie. Na een tijdje wandelen door de straten, gaat de wandeling verder door de duinbossen om te eindigen op het strand. Daar nemen we een korte pauze en mogen we Kobie en Mowi verwennen met lekkere worteltjes. Erna gaat de wandeling in een hogere versnelling, want mama Mowi wil terug naar haar kindjes en Kobie, die is gewoon moe en wil terug naar de kudde. Het blijven kuddedieren natuurlijk.

Het is een absolute aanrader voor iedereen die even wil vertragen en connecteren met de natuur op een bijzondere manier. We zijn alleszins klaar voor een volgende dag in De Haan!