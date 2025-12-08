Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Ik ben deze week op pad met mijn schoonzus Sarah. Ze vertelde me al eens dat ze graag een alpacawandeling wilde doen, dus wist ik meteen wat onze eerste uitstap ging zijn!
Na het inchecken in B&B Het Zonnehuis vertrokken we richting Hof ter Meulen. Dat is een boerderij in De Haan, waar er ondertussen al een 40-tal alpaca’s leven. Ik ging er twee jaar geleden al eens wandelen met alpaca’s, voor een reportage in Tendens. Ik wist dus zeker dat we in goede handen waren bij Louis van Hof ter Meulen.
Schattige beesten
Een alpaca is zo’n schattig beest met prachtige krullen en een grappige snoet, maar aanraken doe je beter niet. De dieren zijn niet knuffelachtig, ook al zien ze er wel donzig zacht uit. Ze hebben het liefst dat je gewoon naast hen wandelt. Kom zeker niet aan de kop of poep, want dan kan je een spuugje of stamp verwachten…
Fijne wandeling
Na een duidelijke uitleg van Louis vertrokken we allebei met een alpaca op wandeling. Ik mocht de leider van de groep meenemen, Mowi. Sarah mocht op pad met een grappige, koppige alpaca, Kobie. Na een tijdje wandelen door de straten, gaat de wandeling verder door de duinbossen om te eindigen op het strand. Daar nemen we een korte pauze en mogen we Kobie en Mowi verwennen met lekkere worteltjes. Erna gaat de wandeling in een hogere versnelling, want mama Mowi wil terug naar haar kindjes en Kobie, die is gewoon moe en wil terug naar de kudde. Het blijven kuddedieren natuurlijk.
Het is een absolute aanrader voor iedereen die even wil vertragen en connecteren met de natuur op een bijzondere manier. We zijn alleszins klaar voor een volgende dag in De Haan!