Knokke-Heist

Ann-Sofie en doch­ter Marie-Lou ont­dek­ken Knokke-Heist

In 't Wilde Weg is terug, deze keer in een winterjasje, want Ann-Sofie en haar dochter Marie-Lou gaan de kerstsfeer opsnuiven in Knokke-Heist. Ze ontdekken een origamiroute, gaan kerstshoppen en schaatsen, krijgen een blik achter de schermen van de wintershow in het Casino én ze gaan op wandel in Het Zwin met gids Mieke. Een heerlijke week vol warme momenten.

Ann-Sofie Sabbe

Ann-Sofie Sabbe
In 't Wilde Weg

Leve Willem! West-Vlaamse topartiesten brengen hits van Willem Vermandere
Naomi en mama Carine gaan langs achter de schermen bij de Heksenstoet
Roofvogels en barmsijzen van Marc

