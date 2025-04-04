In 't Wilde Weg is terug, deze keer in een winterjasje, want Ann-Sofie en haar dochter Marie-Lou gaan de kerstsfeer opsnuiven in Knokke-Heist. Ze ontdekken een origamiroute, gaan kerstshoppen en schaatsen, krijgen een blik achter de schermen van de wintershow in het Casino én ze gaan op wandel in Het Zwin met gids Mieke. Een heerlijke week vol warme momenten.