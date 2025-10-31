10°C
Knokke-Heist

Kerst­be­le­ving in Knokke-Heist

Kerst, dat betekent natuurlijk cadeautjes! Geen betere plek om te gaan kerstshoppen dan in Knokke-Heist. Marie-Lou en ik genieten van onze tijd met ons tweetjes en gaan winkel in en uit op zoek naar leuke pakjes.

Naampjes trekken

Elk jaar vieren we kerst met onze familie en daar horen zeker en vast cadeautjes bij. De naampjes zijn getrokken en dus gaan we gericht op zoek naar pakjes in Knokke-Heist. Maar al snel zijn we gewoon aan het genieten van de prachtige kerstversiering in de straten en de winkels en vergeten we waarnaar we eigenlijk op zoek zijn. Tot Marie-Lou op een warme pyjamabroek helemaal in kerstsfeer botst. Het eerste kerstpakje is een feit!

Pakjeshuis

Heel wat winkels pakken hun cadeautjes niet meer in, dus moet je thuis zelf in de slag om er iets moois van te maken. Niet zo in Knokke-Heist. Nadat we een paar cadeautjes kochten, wandelen we tot aan het Pakjeshuis. Een heel gezellige plek, waar we niet alleen even kunnen opwarmen, maar waar vrijwilligers onze pakjes inpakken. Mooi verpakpapier, kleurrijk zakje, feestelijk lint en onze pakjes zijn klaar voor onder de kerstboom.

We maken nog een kerstfoto op de slede in het Pakjeshuis en hebben dan zin gekregen in een typische winteractiviteit!

Schaatsen

Niet ver van het Pakjeshuis staat de schaatspiste en toevallig vinden Marie-Lou en ik dat allebei heel leuk om te doen. We zijn geen professionals, maar niets boven de sfeer op een ijspiste tijdens de feestdagen. We schaatsen gezellig wat rondjes en sluiten de dag af in een lekker restaurantje in de buurt. Wat genieten we van onze tijd samen! Morgen al de laatste dag, met nog iets superleuk op het programma!

