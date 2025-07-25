14°C
Aanmelden
Programma
Knokke-Heist

Ann-Sofie en doch­ter Marie-Lou bezoe­ken het Zwin

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Na een heerlijk nachtje in het hotel is het tijd voor nog wat meer qualitytime tussen moeder en dochter. We trekken vandaag de natuur in, want je kan natuurlijk niet naar Knokke-Heist op vakantie komen zonder het Zwin Natuur Park te bezoeken.

Doggerland: tijdelijke tentoonstelling

We starten ons bezoek in de tentoonstelling Doggerland. Die loopt nog tot en met 4 januari. En wanneer we de trap boven komen worden we meteen verwelkomd door een wolharige neushoorn die een miljoen jaar geleden in het gebied leefde. We zijn meteen getriggerd om er meer over te ontdekken. Op de tentoonstelling lezen we dat de Noordzee ooit een vruchtbaar landschap was, waar Neanderthalers tussen mammoeten leefden en waar rivieren doorheen stroomden. Dat was dus Doggerland, een wereld die nu verborgen ligt onder de golven van de Noordzee. We reizen eventjes terug in de tijd tot onze gids Mieke er is.

Gidswandeling

Mieke is even enthousiast als wij om op verkenning te gaan in de prachtige natuur van het Zwin en met onze laarzen aan trekken we naar buiten. Marie-Lou en ik zijn hier al eerder geweest, maar nog nooit met een gids. We kunnen dus al onze vragen stellen en Mieke weet echt alles.

Vogels spotten en braakballen ontleden

We spotten een grote bonte specht vanuit de voederhut. ’t Is prachtig om al die vogels te zien rondvliegen, zonder dat zij ons zien. We zetten ons eventjes, want dat is natuurlijk ook in de natuur zijn: genieten van de rust en de stilte. Op het fluiten van de vogels na.

We zetten onze wandeling verder en komen aan de hut van Marc. Hij vertelt ons over de braakballen van uilen die vol kleine skeletjes van muizen zitten. Marie-Lou is supergeïnteresseerd en stelt veel vragen. ’t Is heerlijk om te zien hoe de gidsen ons meenemen in de wereld van de dieren die in Zwin leven.

Slik en schorre

Mieke neemt ons nog wat dieper mee in het Zwin en vertelt over het slik, dat twee keer per dag overstroomt met zeewater en de schorre, die vol water staat bij springtij. We luisteren geboeid en als onze tenen koud beginnen krijgen, wandelen we terug naar het bezoekerscentrum. Marie-Lou wil uiteraard nog wat rond snuisteren in de museumshop. We vinden heel originele en creatieve postkaartjes én lekkere confituur van de duindoornbes, die – uiteraard – groeit in het Zwin. Alweer een heerlijke dag dus in Knokke-Heist!

Ann-Sofie Sabbe

ann.sofie.sabbe@focus-wtv.be

Ann-Sofie Sabbe
In 't Wilde Weg

Meest gelezen

Whats App Image 2025 12 05 at 11 14 41
Programma

Ann-Sofie en dochter Marie-Lou ontdekken Knokke-Heist
70 D8 C520 7243 4868 8 AC8 858 EAA01 C55 D
Programma

Leve Willem! West-Vlaamse topartiesten brengen hits van Willem Vermandere
IHWW 25 7
Programma

Naomi en mama Carine gaan langs achter de schermen bij de Heksenstoet

Met dank aan

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Whats App Image 2025 12 08 at 12 37 081

Ann-Sofie en dochter Marie-Lou wandelen de origamiroute
Whats App Image 2025 12 05 at 11 14 41

Ann-Sofie en dochter Marie-Lou ontdekken Knokke-Heist
Aanmelden