We spotten een grote bonte specht vanuit de voederhut. ’t Is prachtig om al die vogels te zien rondvliegen, zonder dat zij ons zien. We zetten ons eventjes, want dat is natuurlijk ook in de natuur zijn: genieten van de rust en de stilte. Op het fluiten van de vogels na.

We zetten onze wandeling verder en komen aan de hut van Marc. Hij vertelt ons over de braakballen van uilen die vol kleine skeletjes van muizen zitten. Marie-Lou is supergeïnteresseerd en stelt veel vragen. ’t Is heerlijk om te zien hoe de gidsen ons meenemen in de wereld van de dieren die in Zwin leven.

