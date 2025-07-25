We beginnen ons weekje met het inchecken in het hotel. En daar moeten we niet ver voor lopen. Vlakbij de dijk en de zee en dus ook pal in het centrum vinden we hotel Adagio. Trui is een superlieve gastvrouw die het hotel al 30 jaar uitbaat. Eerst samen met haar zus en nu werkt haar man ook mee achter de schermen. Altijd leuk als je zo persoonlijk en gastvrij verwelkomt wordt. We zijn ons tripje dus goed begonnen en gaan meteen op pad.