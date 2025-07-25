14°C
Ann-Sofie en doch­ter Marie-Lou wan­de­len de origamiroute

De kerstperiode is ideaal om er es op uit te trekken in West-Vlaanderen. Marie-Lou en ik doen niets liever dan te genieten van de koude temperaturen en de warme sfeer in de verlichte steden en gemeenten. Op de vraag of we voor In ’t Wilde Weg nog eens op pad wilden, zeiden we natuurlijk meteen ‘JA’! En dat brengt ons deze week in Knokke-Heist.

Inchecken en op stap

We beginnen ons weekje met het inchecken in het hotel. En daar moeten we niet ver voor lopen. Vlakbij de dijk en de zee en dus ook pal in het centrum vinden we hotel Adagio. Trui is een superlieve gastvrouw die het hotel al 30 jaar uitbaat. Eerst samen met haar zus en nu werkt haar man ook mee achter de schermen. Altijd leuk als je zo persoonlijk en gastvrij verwelkomt wordt. We zijn ons tripje dus goed begonnen en gaan meteen op pad.

Winterse origamiroute

We wandelen naar het toerismekantoor op het Lichttorenplein, beter bekend als het roze plein, en krijgen heel wat interessante tips voor de komende dagen. We besluiten te starten met de winterse origamiroute. Da’s een leuke wandeling doorheen de vele troeven van de gemeente: de dijk, langs kunst, door ’t groen, voorbij de prachtige winkelpanden en in het gezellige centrum.

Kerstster plooien

Marie-Lou en ik kuieren een goeie 5 kilometer en verwarmen ons dan op een gezellig terrasje waar we onze wandelkaart opplooien tot een kerstster. Laat ons zeggen dat het niet in één, twee, drie lukte, maar na het scannen van de QR-code en het zien van de tutorialvideo was het een makkie! Op naar dag twee!

Ann-Sofie Sabbe

Ann-Sofie Sabbe
In 't Wilde Weg

