Maarten neemt ons mee in de backstage van het casino waar de vele kostuums van de show klaar staan. Heel wat van de kostuums zijn handgemaakt en vooral het kostuum van Pjotr, een van de hoofdrollen in de show, springt eruit. In de show is hij een Zweed die wel eens wil ontdekken hoe wij in België Kerstmis vieren. Hij denkt op cursus te komen, maar eigenlijk komt hij naar het circus. Een woordspeling dus die zorgt voor hilariteit. Marie-Lou en ik zijn uiteraard heel benieuwd en komen tijdens de kerstvakantie heel graag nog eens terug!