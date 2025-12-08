10°C
Knokke-Heist

Ach­ter de scher­men van Aurora

’t Is al onze laatste dag in Knokke-Heist vandaag. We hadden al een heerlijke week met kerstshopping, een origamiwandeling, schaatsen en een bezoek aan het Zwin. En vandaag krijgen we een blik achter de schermen van Aurora, de nieuwste wintershow in het Casino van Knokke-Heist.

Grand Show Aurora

Maarten Cox is de gastheer van de show en staat ons op te wachten op de dijk voor het Grand Casino van Knokke-Heist. En dat blijft toch een imposant gebouw waar heel wat wereldartiesten al optraden. En nu is er dus een nieuwe show: Aurora. Maarten vertelt ons dat het een show vol dans en spektakel is voor de hele familie. Jammer genoeg is er vandaag geen show en ook geen repetitie, maar we krijgen wel iets anders te zien: de kostuums!

Backstage

Maarten neemt ons mee in de backstage van het casino waar de vele kostuums van de show klaar staan. Heel wat van de kostuums zijn handgemaakt en vooral het kostuum van Pjotr, een van de hoofdrollen in de show, springt eruit. In de show is hij een Zweed die wel eens wil ontdekken hoe wij in België Kerstmis vieren. Hij denkt op cursus te komen, maar eigenlijk komt hij naar het circus. Een woordspeling dus die zorgt voor hilariteit. Marie-Lou en ik zijn uiteraard heel benieuwd en komen tijdens de kerstvakantie heel graag nog eens terug!

Qualitytime

En zo zit ons weekje Knokke-Heist er helemaal op. Wat hebben we genoten van onze qualitytime samen. De kersttijd is toch echt wel de gezelligste tijd van het jaar, en al helemaal in Knokke-Heist!

Ann-Sofie Sabbe

ann.sofie.sabbe@focus-wtv.be

Ann-Sofie Sabbe
In 't Wilde Weg

