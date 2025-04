Jules wil make-up artiest worden

Maar voor Jules is de techniek om een eyeliner te plaatsen nog moeilijk. Sharon legt alles stap voor stap uit: “Je gebruikt best een heel fijn penseel en je dept het aan beide kanten in het product van de eyeliner. En in plaats van één lijn te trekken, trek je eigenlijk telkens je penseel naar beneden in de wimpers. Zo kan je nooit missen.”