Minigolf hebben Quinn en ik al eens samen gespeeld. Maar dit zal wellicht nog iets anders worden. We spreken af met Kris die vaak lessen geeft bij Happy Golf in Waregem. Hij leert ons de kneepjes van de sport en we merken al snel dat het niet zo simpel is als het er misschien uitziet.

We leren de verschillende golfclubs kennen. De ene club is de andere duidelijk niet… En we leren hoe we moeten staan en bewegen. Voeten wat uit elkaar, lichtjes voorover buiten, knieën plooien en dan met gestrekte armen je lichaam zodanig bewegen om een slingerbeweging te maken. Véél denkwerk, maar zeker Quinn is er snel mee weg. Hij slaagt er al in om op de bal te slaan. Top!

De afslag hebben we min of meer onder de knie, wat verderop leren we putten. Of, het balletje in het gaatje krijgen. Daar is de juiste snelheid van de bal belangrijk en je moet rekening houden met de helling van het terrein. Niet makkelijk! Maar wel heel plezant.

Onze instructeur Kris heeft heel wat ervaring en vertelt ook af en toe een anekdote. Zoals over de eenden die op de golf leven en af en toe een rollende golfbal als hun ei zien, waardoor ze er op gaan zitten. Probeer die er dan nog maar eens af te krijgen!