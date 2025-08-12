Het is 25 jaar geleden dat Waregem zich officieel stad mocht noemen. Om dat te vieren zijn er dit jaar heel wat activiteiten, zoals de Zomerzoektocht. Een fietstocht van 32 kilometer die je langs heel wat mooie en belangrijke plekjes van Waregem en de deelgemeenten brengt.

Quinn en ik beginnen aan de Leie in Sint-Eloois-Vijve, aan ’t Sas. Van daaruit gaat het richting Kortrijk via het jaagpad waar we onderweg bordjes van de Zomerzoektocht moeten zoeken waar dan telkens een weetje én een vraag over Waregem staat.

Bij ons eerste bordje is het meteen duidelijk dat het niet makkelijk wordt! Er wordt ons gevraagd hoe de fietsersbrug heet die enkele jaren geleden over de Leie werd gebouwd. Ai, dat weten we niet… Gelukkig heeft Quinn al meteen zijn smartphone in de hand om het op te zoeken. De brug heet de Vlasbrug en die passeren we enkele kilometer verder tegen.

De fietstocht langs de Leie wordt steeds groener en meandert van links naar rechts en terug en geeft een bepaalde rust. Tussendoor proberen we de juiste antwoorden te vinden en vullen we die kruiswoordraadselgewijs in op ons formulier.

Voor we het jaagpad langs de Leie verlaten, maken we een tussenstop in de Zavelput. Nu een natuurgebied maar vroeger was hier een zandgroeve. Die is nu een vijver waar je tot rust kan komen en genieten van de natuur.