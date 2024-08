De stoet vertelt de geschiedenis van Brugge en het Graafschap Vlaanderen met het huwelijk tussen Karel de Stoute en Margaretha van York als rode draad.

Want eind vijftiende eeuw vond in Brugge het grootste en chicste huwelijksfeest van die tijd plaats, met onder meer de wapenpas van de Gouden Boom.

In de stoet gaat het onder meer over de Woudmeesterlegende met reus Finaert, Boudewijn met de ijzeren arm, Karel de Goede, kruistochten, de pest, ridders van het Gulden Vlies en zoveel meer.

De Goudenboomstoet ging voor het eerst in 1958 uit en de laatste keer was in 2017.

Regisseur Dominique Deckers heeft samen met artistiek leider Tom Ternest de stoet nieuw leven ingeblazen.

Heel veel inhoudelijke elementen en verhalen zijn gebleven maar zijn in een nieuw en fris jasje gestoken voor de editie van komende zondag.